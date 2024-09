Bombeiros pedem evacuação de condomínio por causa de incêndio em BH

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) fez um alerta aos moradores do condomínio Ville de Montagne, em Nova Lima, na Grande BH, na noite deste domingo (1/9). Em áudio encaminhado aos cidadãos, o tenente Aguiar afirmou que uma 'linha de fogo' pode chegar próximo às casas. Além disso, se as pessoas perceberem que as chamas podem atingir seus imóveis, colocando em risco suas vidas, a orientação é para que todos saiam imediatamente do local.

“A linha de fogo tem a possibilidade de chegar próximo às residências. Ela não oferece condições para os bombeiros atuarem no combate às chamas. O pessoal precisa ficar vigilante o tempo todo. Uma equipe dos bombeiros vai ficar no local. Se tiver risco de atingir as casas, as pessoas devem sair do local. Assim que observar o risco, o pessoal deve sair imediatamente”, diz em um áudio compartilhado para os moradores.

O tenente lista os itens que as pessoas devem separar antes de sair do imóvel. “Medicação de crianças e idosos. Documentos, coloca tudo em uma mala”, ressalta.

Outra orientação é para quem tem produtos inflamáveis no imóvel. “Se alguém tiver produtos inflamáveis estocados, fazer a retirada para um local seguro, não deixar. Caso as chamas atinjam a residência, é um agravante”, alerta.

Os bombeiros combatem o fogo no local desde a manhã de hoje. Fábio Brito, integrante da Brigada Carcará, diz que o fogo começou no local após um galho cair num transformador que entrou em curto.

O fogo também atinge outro condomínio na região, no Vale do Sereno.