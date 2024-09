Fisiculturista de 19 anos morre após parada cardiorrespiratória

O atleta de fisiculturismo Matheus Pavlak, de 19 anos, morreu após sofrer uma parada cardorrespiratória em casa, em Blumenau (SC), no domingo (1º/9). O enterro do jovem será nesta segunda-feira (2/9), às 16h, no cemitério São José.

A morte de Matheus foi confirmada pelo Colégio Policial Militar de Blumenau. "É com pesar que o Comando do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Unidade Blumenau comunica o falecimento do Matheus Pavlak, filho do 2º Sargento PMSC Joel Marcelino Pavlak, professor de Educação Física do CFNP. Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade de todos os militares do CFNP Blumenau", disse a organização, no Instagram.

Lucas Chegatti, primeiro treinador do Matheus, lamentou a morte do jovem atleta. "Hoje o dia termina triste... a perca de um grande amigo, um garoto espetacular que nos deixa cedo, uma fatalidade que nos pegou de surpresa, tinha um futuro brilhante pela frente, um atleta de respeito. Deus tem seus planos, dificil de entender, falta palavras pra dizer o peso que tem no meu coração, fui o primeiro treinador dele e tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de ter cuidado dele como um filho", declarou o profissional.

"Prometi pra ele que um dia ele ganharia de mim e dito e feito, primeira vez que competimos juntos um contra o outro, ele acabou ganhando, ja não fazia mais parte do meu time, mas sei que eu consegui formar um grande atleta. Que Deus conforte a família e cuide do nosso menino", acrescentou Lucas.



Nas redes sociais, Matheus compartilhava um pouco da rotina de treinos. A última postagem no Instagram do atleta foi em maio e é uma menção do treinador Bruno Deschamps, que destacou que o jovem tinha "um potencial gigantesco a explorar".

"Nosso atleta Matheus Pavlak somente tendo 19 anos trouxe um físico maior e mais completo pra categoria, um potencial gigantesco a explorar, nosso time tem uma grande joia e juntos vamos atingir seu grande potencial. O tempo irá nos mostrar o tão gigante que ele irá se tornar", escreveu Bruno.