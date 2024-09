Registro de casos de mpox em 2024 no Brasil já supera o do ano passado

A menos de quatro meses para o fim do ano, o Brasil já registrou mais casos de mpox em 2024 do que nos 12 meses de 2023. De janeiro a agosto, foram confirmados, ou considerados prováveis, 945 casos da doença, superando os 853 casos notificados ao longo do ano anterior. Além disso, há 264 casos suspeitos, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde em boletim semanal.

São Paulo é o estado que lidera ocorrências de mpox neste ano, com 487 casos notificados, seguido por Rio de Janeiro, com 216; e Minas Gerais, com 52. Entre os municípios com maior número de registros, a cidade de São Paulo possui 343 ocorrências. Depois, vem Rio de Janeiro, com 160 casos; Belo Horizonte, 43; Salvador, 28; e Brasília, 20.

O perfil dos casos confirmados e prováveis no Brasil é predominantemente masculino, com 897 casos (94,9%) na faixa etária de 18 a 39 anos (679 casos ou 75,7%). Apenas um caso foi registrado na faixa etária até 4 anos.

Até o momento, não foram registrados casos confirmados e prováveis em gestantes.



O Ministério da Saúde também contabilizou 69 hospitalizações por mpox, sendo 37 para manejo clínico, oito para isolamento e 24 casos sem motivo descrito para a hospitalização. Outros cinco casos necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva (UTI).



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro