Ônibus de dupla João Neto e Frederico bate em carreta e quatro ficam feridos

O ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico se envolveu em um acidente em Caetanópolis (MG), na madrugada desta sexta-feira (6/9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão traseira entre os veículos no Km 453,9 da BR 040. Quatro pessoas tiveram lesões leves.

O cantor Frederico compartilhou uma foto do ônibus com a frente destruída. Nos stories do Instagram, o artista disse que a equipe que estava no veículo foi socorrida.

O cantor Frederico compartilhou uma foto do ônibus com a frente destruída (foto: Reprodução/Instagram)

"Se Deus quiser ficará tudo bem. Obrigado pela atneção de todos", afirmou Frederico na manhça desta sexta.

A dupla sertaneja João Neto & Frederico é conhecida pelas músicas Lê Lê Lê, Chorou na Escadaria e Tá Combinado.



Veja a nota da PRF:

Em Caetanópolis, na madrugada desta sexta-feira (06/09), ocorreu uma Colisão traseira. Km 453,9 da BR 040, envolvendo um Ônibus x Carreta carregada com carvão. No ônibus tiveram 4 vítimas de lesões leves. Ocorrência já atendida.