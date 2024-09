Expo Cristã reúne mais de 300 mil até domingo no Rio de Janeiro

A 16° edição, assim como as anteriores, tem como objetivo compartilhar a mensagem e os valores do Cristianismo - (crédito: Divulgação/Site/Expo Cristã)

Paola Cieglisnki* — O Rio de Janeiro é a sede da Expo Cristã, maior evento cristão da América Latina. O espaço RioCentro receberá de hoje (5/9) a domingo (8/9), aproximadamente 300 mil visitantes, número projetado pela organização. Com entrada gratuita, é preciso apenas fazer o credenciamento no site da Expo. Com uma área de exposição de 22 mil metros quadrados e a participação de mais de 150 expositores, a edição também une mais de 15 mil lideranças eclesiásticas e governamentais. O objetivo do evento é reunir todas as vertentes da fé cristã.

Programação:

Bem Festival, encontro musical e gratuito, com shows de grandes artistas da música cristã, como Mariana Valadão e Sarah Beatriz, no Anfiteatro do RioCentro, são algumas das apresentações que ocorrerão nos quatro dias da exposição. A proposta é divulgar os talentos da música gospel.

Haverá também o Teatro do Bem, espaço reservado para peças de teatro, apresentações de dança, orquestras, musicais, shows de stand-up, além de palestras e workshops com autores renomados no segmento.

Os palestrantes presentes no evento são: André Samuel Câmara, Elizete Malafaia, Diogo Carvalho, Renata Cenízio e o Pastor Sandro Pereira.

O encontro literário IDE é um espaço para celebrar a literatura cristã. Reúne autores e escritores para palestras sobre temas relevantes. O objetivo é trazer reflexões e aprendizados para os participantes. O evento conta com autores best sellers e o Prêmio Literário IDE, que homenageia as obras de maior destaque no cenário cristão nacional e internacional de 2023/2024. A campanha Livro é Vida será promovida com a finalidade de os participantes doarem livros para serem distribuídos nas penitenciárias.

Já a EXPERIENCE é uma exposição imersiva e multissensorial. Conta com importantes personagens e passagens bíblicas e históricas. A ideia é proporcionar uma conexão profunda com os relatos bíblicos, a partir de uma tecnologia de ponta e um design inovador. A experiência conta com representações da Arca de Noé, Mar vermelho, Coliseu e As 10 pragas do Egito.

