Relatório sobre acidente que matou 62 pessoas será divulgado hoje

A Força Aérea Brasileira informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai divulgar, às 17h desta sexta-feira (6/9) o relatório preliminar com informações do andamento das investigações sobre o acidente aéreo em Vinhedo (SP), que matou 62 pessoas no dia 9 de agosto.



A aeronave da companhia aérea saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) e caiu próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). O avião perdeu 4 mil metros de altitude em 1 minuto. Segundo dados do site Flightradar24, o transponder de voo da aeronave transmitia uma velocidade vertical entre 2.400 metros por minuto.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos examinou as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, assim como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura da aeronave.

O avião caiu em uma área residencial da cidade de Vinhedo, cerca de 80 km a noroeste da cidade de São Paulo. O diretor de operações da Voepass, Marcel Moura, afirmou que o modelo da aeronave voa "numa faixa onde tem uma sensibilidade maior ao gelo", mas que as condições meteorológicas do dia do acidente previam a presença desse elemento "dentro das características aceitáveis para o voo".

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a tripulação e a aeronave, que voava desde 2010, cumpriam com todas as regulamentações e certificados vigentes.