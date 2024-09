Dono de mercado e funcionários ateiam fogo em suspeito de furtar sandália

Um dono de supermercado e três funcionários foram presos por atear fogo e espancar um homem de 28 anos com uma barra de ferro. Segundo os suspeitos, o homem agredido teria sido flagrado furtando uma sandália do estabelecimento em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Os envolvidos foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, o caso, que ocorreu na última sexta-feira (6/9), é investigado como tentativa de homicídio. O homem agredido foi abandonado em uma área rural e encontrado com ferimentos e queimaduras. Ele teve 80% do corpo queimado e está em estado grave.

O delegado Adriano Jaime, responsável pela investigação, destacou que o homem suspeito de tentar furtar a sandália no supermercado já tem passagens criminais e é monitorado com tornozeleira eletrônica.

"O homem conseguiu se arrastar até uma chácara próxima e pediu ajuda. O proprietária do local entrou em contato com a Polícia Militar e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os policiais foram até o supermercado e o proprietário e os funcionários confessaram o crime", relatou o delegado em áudio enviado à imprensa.

Ainda segundo o delegado, já foi realizada a audiência de custódia. Dois funcionários e o dono do supermercado tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Um outro envolvido nas agressões teve liberdade concedida.