Tempo no DF: umidade a 12% e temperatura na casa dos 34ºC, segundo Inmet

Bom dia, Brasília! 'Sextou' com calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves/CB)

Nesta sexta-feira (6/9), o Distrito Federal amanheceu sob névoa seca e um indicativo de que o dia será, novamente, escaldante. Se você preza pela sua saúde, não saia de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante a tarde. Quem avisa, amigo é!

Para o final de semana, há expectativa de uma ligeira redução das temperaturas e aumento da umidade mínima. Repito, ligeira. Os termômetros devem bater os 30ºC; e a umidade deve variar em torno dos 30%. De forma geral, calor e seca devem permanecer até o fim do mês. Não por acaso, o DF completa, hoje, 136 dias sem precitações, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em vista dos riscos à saúde e da maior propagação de queimadas, o Inmet emitiu um alerta vermelho, no qual a umidade relativa do ar pode chegar a 12%, indicando grande perigo. Na última terça (3), o DF registrou, na estação meteorológica da Ponte Alta, no Gama, 7% de umidade, a menor da história da região.

Tempo hoje

Nesta manhã, o quadradinho registrou temperatura mínima de 16ºC, em Águas Emendadas, Planaltina, e a máxima pode chegar a 34ºC. Já a umidade deve ficar entre 12% e 55%. No Plano Piloto, a mínima foi de 18ºC e a máxima deve bater os 33ºC. Com relação à umidade, deve haver variação de 15% a 50%.

Segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, "a situação, no que diz respeito à seca, é crítica". Em termos de valores absolutos, podemos dizer que este é um dos anos mais secos no DF. Como não há muitas nuvens, a radiação solar se mostra mais intensa e registramos temperaturas mais elevadas. Se o padrão de tempo não mudar, teremos dias ainda mais quentes pela frente", alertou.