Lewandowski convoca 150 bombeiros para combater queimadas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, convocou, nesta quinta-feira (11/9), 150 bombeiros militares da Força Nacional para atuar no combate aos incêndios florestais no país. A decisão vem após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), dar prazo de cinco dias para que o governo federal amplie a atuação no combate aos incêndios no país.

Os militares que já estão em deslocamento devem começar a atuação na região da Amazônia Legal na próxima semana. Além dos bombeiros militares, 70 agentes da Polícia Rodoviária Federal serão encaminhados para auxiliar a operação. A pasta pretende ainda acionar mais 50 bombeiros que fazem parte do cadastro reserva da Força Nacional.

A decisão do governo ocorre um dia após o ministro Flávio Dino, que é relator no Supremo de pelo menos três ações que tratam dos incêndios florestais no país, determinar que o efetivo reforço deve necessariamente vir de estados que não foram afetados pelos incêndios. 21 unidades da Federação foram acionadas para apresentar, voluntariamente, bombeiros militares.

O Ministério da Justiça anunciou ainda que mais de R$ 38,6 milhões foram destinados para ampliar o combate nos estados atingidos pelos incêndios. As operações financiadas pelo repasse são de proteção de biomas, e incluem o combate de incêndios e situações extremas de clima.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro