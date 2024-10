"Além do trauma do voo, teve o trauma da transfobia", declara atriz após pane em avião

A atriz de No Rancho Fundo Isis Broken revelou momentos de pânico durante problemas em voo na manhã desta segunda-feira (30/9). Ao Correio, a artista descreveu o episódio como “um dos momentos mais terríveis” da vida dela. O voo da companhia Azul apresentou problema por conta de rachadura em uma das asas e precisou fazer pouso de emergência em Salvador (BA).

“Eu segurei na mão de uma estranha que tava do meu lado e esperei a morte”, conta. “Eu só conseguia pensar no meu filho, no meu marido e mais nada”. Isis lembra que chegou a ligar para o marido e conversar com ele para “se despedir”.

Além do desespero durante a pane no avião, a artista relatou ter sido vítima de transfobia por parte de um dos funcionários da empresa. Segundo Isis, um dos responsáveis pelo voo teria tratado ela pelos pronomes errados mais de uma vez mesmo após ter sido corrigido.

Depois do susto, a atriz conta que ainda está em choque e “anestesiada”. “Além do trauma do voo, teve o trauma da transfobia”, explica. “A gente tinha acabado de ser sobrevivente de um incidente aéreo e estava todo mundo muito abalado no momento quando eles foram transfóbicos comigo, eu não merecia isso", declarou ao Correio.

Procurada, a Azul afirmou que “repudia e combate todo e qualquer tipo de discriminação, seja por raça, gênero, orientação sexual, religião, ideologia, origem étnica ou diversidade funcional”. “A companhia informa que tem como política atender seus clientes da melhor maneira possível, por meio de um serviço personalizado, com qualidade, eficiência, presteza e principalmente segurança. Os tripulantes são treinados e orientados para seguir todos os procedimentos e prestar a assistência necessária aos clientes", escreveu a companhia em nota.

Isis Broken é atriz e cantora afro-indígena e já ganhou mais de 27 prêmios. Atualmente, interpreta a personagem Corina Castello na novela No Rancho Fundo, exibida na TV Globo. Isis também é casada e mãe de um menino de dois anos.