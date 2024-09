Globo escala autora veterana para nova novela de Aguinaldo Silva

Três graças, título provisório da próxima novela de Aguinaldo Silva, está ganhando forma nos bastidores da Globo, e recrutamentos estão sendo realizados para reforçar o time de roteiristas da história.



Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a emissora carioca pretende escalar autora Marcia Prates, funcionária veterana da casa, para integrar o time de colabores da trama que marcará o retorno do dramaturgo à casa, quatro anos após sua demissão.

Marcia Prates, inclusive, atualmente integra a equipe de Mania de você, escrita por João Emanuel Carneiro. Para quem não sabe, ela foi criadora de Liberdade, liberdade (2016), novela exibida na extinta faixa das onze da Globo. Com Aguinaldo Silva, eles já trabalharam juntos em Pedra sobre pedra (1992), A Indomada (1997) e Império (2014).

De volta ao canal, Aguinaldo pode furar a fila da faixa e emplacar Três graças até o início de 2026. A expectativa é que, a trama será sucessora da obra de Gloria Perez, que por sua vez, virá após o remake de Vale tudo (1988), que será adaptado por Manuela Dias, e assumirá o horário após Mania de você, em 2025.

