Jovem do DF é morta com 15 tiros em Maringá

Uma adolescente que morava em Samambaia e recentemente se mudou para Maringá, no Paraná, foi assassinada com 15 tiros por um homem encapuzado. O crime ocorreu em plena luz do dia no último sábado (28/9).

Segundo o delegado Diego Elias de Freitas, que investiga o caso, a investigação apura se uma briga que a vítima teve com outras duas adolescentes no dia 19 de setembro pode ter motivado o crime.

O delegado afirmou ainda que no celular da vítima foram encontradas mensagens que indicavam que a menina estava sendo ameaçada.

A adolescente foi morta em plena luz do dia, no momento que iria embarcar em carro de aplicativo acompanhada do namorado. Os atiradores chegaram em um outro veículo e dispararam contra a vítima. O namorado da jovem conseguiu fugir.

A adolescente que morreu era de Brasília e se mudou para Maringá recentemente. "Não há nenhum antecedente criminal que possa indicar uma outra motivação do crime. Então realmente foi uma questão de execução. A investigação acredita que esse asssassinato esteja envolvido com a discussão que ela teve no colégio. A apuração da Delegacia de Homicídio segue nesse sentido, para descobrir todos os envolvidos no caso", frisou o delegado.