Motorista morre em acidente de carro e irmão mata sobreviventes

Um homem morreu após o carro que dirigia invadir a mão contrária e bater em uma caminhonete. Duas pessoas que estavam com ele sobreviveram ao acidente, mas acabaram mortas a tiros pelo irmão do motorista. O caso ocorreu na segunda-feira (30/9), no município de Nobres, distante 154 km de Cuiabá.



O motorista do carro foi identificado como Oesdras Marques Arruda Santana. O irmão, autor dos disparos, chegou no local depois do acidente. A polícia não tem mais detalhes sobre a dinâmica do crime. Não se sabe as circunstâncias que ocorreram os disparados nem se o acusado estava seguindo o irmão antes de ocorrer a batida. As informações são do portal G1.

O delegado responsável pelo caso, Rogério Gomes Rocha, explica que o carro conduzido por Oesdras possivelmente saiu da mão e bateu na caminhonete. "Não se sabe o motivo, se era uma ultrapassagem ou uma avaliação equivocada do condutor, mas foi uma batida muito forte", detalhou.

A polícia também informou que Oesdras tem envolvimento com facção criminosa, tráfico de drogas e homicídios. O irmão dele chegou a ser perseguido pela Polícia Militar, mas fugiu e segue procurado.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O motorista da caminhonete foi levado ao hospital em estado grave.

O Correio tenta contato com as autoridades da segurança pública de Mato Grosso para saber mais detalhes sobre o crime.