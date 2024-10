Advogados da União pedem recomposição salarial em ato em Brasília

A Associação Nacional dos Advogados da União (Anauni) protestou pela recomposição salarial e pela valorização da carreira em um ato nacional nesta quarta-feira (2/10). De acordo com a entidade, o setor não tem reajuste salarial desde 2015 e enfrenta perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos. O salário inicial de um advogado da União gira em torno de R$ 21 mil, segundo o Portal da Transparência da Advocacia-Geral da União (AGU).

A Anauni se reuniu durante o 2º Encontro Nacional da Procuradoria-Geral da União (PGU), nesta manhã, em Brasília. O ato continua às 17h, em frente ao Edifício Sede I da Advocacia-Geral da União (AGU), no Setor de Autarquias Sul. A última grande manifestação da categoria ocorreu em 22 de agosto em frente ao Ministério da Gestão e Inovação, e foi chamada de “Um dia sem AGU”. A associação reclama de falta de ação por parte do governo.

A categoria, composta por 1.850 advogados ativos e 800 inativos, entende que outras carreiras do sistema de Justiça possuem mais privilégios e que não há uma paridade entre os setores jurídicos. Outra pauta levantada pela Anauni é a valorização da carreira, com matérias que incluem a definição da remuneração em lei própria, “conforme previsto no artigo 26 da Lei Complementar 73/93, autonomia orçamentária e administrativa da AGU, regulamentação da carreira administrativa e adicional por acúmulo de acervo”.

“A última reunião com o Ministério da Gestão e Inovação ocorreu em junho e, desde então, não tivemos avanço. Nossa defasagem é grande em relação a outras carreiras jurídicas e, por isso, estamos aqui, lembrando ao governo a importância da nossa atuação”, argumenta o presidente da Anauni, Clóvis Andrade.

O vice-presidente da entidade, Tobias Morato, também ressaltou a importância de continuar o movimento. “A AGU é responsável por defender o Estado em todas as suas ações judiciais e extrajudiciais. Nossa valorização não é apenas uma questão salarial, mas de reconhecimento da nossa importância para a democracia e para a defesa dos interesses da União”, afirma.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro