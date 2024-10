Mulher é presa após tentar jogar filho de 8 anos de ponte no RJ

Caso ocorreu na ponte Barcelos Martins, no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Google Street View)

Uma mulher foi presa em flagrante no domingo (29/9) após tentar jogar o filho de 8 anos da ponte Barcelos Martins, no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ela teria sido impedida por pessoas que estavam no local e foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local para a ocorrência, viram que uma mulher tinha sido detida por populares que a acusavam de tentar arremessar a criança da ponte.

Leia também: Três mulheres morrem após carro cair de ponte e ficar submerso

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso foi registrado na 146ª DP (Guarus) e que a mulher foi encaminhada à delegacia e presa em flagrante por tentativa de homicídio.

Leia também: Motorista morre em acidente de carro e irmão mata sobreviventes

Ao O Globo, o delegado titular da 146ª DP, Carlos Augusto Guimarães da Silva, afirmou que ainda serão ouvidos familiares e o pai da criança. "Qualquer tipo de discussão, briga, desavença, nada justifica o que ela teria feito se não fossem essas pessoas que, em forma de anjos, salvaram essa criança", afirmou.

Ainda segundo o portal, o registro feito na delegacia relatou que a mãe passou por atendimento psicológico e que foi constatado que ela estava "sem senso de realidade". Assim, a criança ficou aos cuidados da avó materna. O menino já era acompanhado pelo Conselho Tutelar.