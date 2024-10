Cid Moreira: as notícias mais marcantes narradas no Jornal Nacional

Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969. Durante esse período, ele narrou notícias marcantes e de grande impacto nacional. Um dos principais exemplos foi a morte do poema Carlos Drummond de Andrade, em 17 de agosto de 1987. Na ocasião, Cid declamou o poema José, em vez do tradicional "boa noite".

"Gosto mais das notícias de grande impacto, de emoção, porque eu tenho sensibilidade para passar isso, e consegui passar durante todos esses anos. Quando o Drummond morreu, fizemos um ‘boa noite’ diferente. No final do jornal, sussurrei: ‘E agora, José?’ Ninguém esperava isso. Fizeram uma fila para me cumprimentar, e até hoje me sinto honrado", disse Cid, ao programa Memória Globo.

Cid também noticiou a morte do cantor John Lennon, em 8 de dezembro de 1980, a promulgação da Constituição de 1988 e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1991. Assista as reportagens neste link. Além do Jornal Nacional, o apresentador também foi locutor de reportagens especiais do Fantástico.

Segundo o Memória Globo, aos longos dos 26 anos na bancada do Jornal Nacional, Cid deu cerca de oito mil "boas noites" para os telespectadores brasileiros.

Cid nasceu em Taubaté, São Paulo, em 27 de setembro de 1927. Cid atuou na narração de comerciais até 1949, quando se mudou para São Paulo e passou a trabalhar na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade.

Em 1951, mudou para o Rio de Janeiro e foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga, e permaneceu por lá até 1956. Nesse período, ele teve as primeiras experiências em televisão, na TV Rio.

Leia também: William Bonner lamenta morte e relembra histórias de Cid Moreira

A estreia de Cid como locutor de noticiários foi na própria TV Rio, em 1963, na equipe do Jornal de Vanguarda.

Na década década de 1990, ele se dedicou à gravação de salmos bíblicos. Em 2011, Cid gravou a Bíblia na íntegra. Os CDs bíblicos com a locução dele se tornaram um grande sucesso, com milhões de cópias vendidas.

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (3/10), aos 97 anos, em decorrência de insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos.