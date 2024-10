Veja qual foi a última publicação de Cid Moreira, que morreu aos 97 anos

O jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3/10), aos 97 anos, fez aniversário no dia 29 de setembro e para agradecer os parabéns que recebeu publicou nas redes sociais uma gravação que fez do poema 'Meus oito Anos', de Casemiro de Abreu.

Na introdução do vídeo, Cid Moreira diz que nem acredita que está chegando tão perto do centenário. "Se perguntassem praquele menino de calças curtas la de Taubaté eu nem poderia imaginar, tantas emoções, tantas pessoas especiais que conheci", declarou Cid.

"Para começar a segunda feira agradecendo tantas mensagens pelo meu aniversário, eu gravei o poema “meus oito anos”, de Casemiro de Abreu…", escreveu na legenda da publicação.



Meus oito anos - Casimiro de Abreu



Oh ! que saudades que eu tenho

Da aurora da minha vida,

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que flores,

Naquelas tardes fagueiras

À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias

Do despontar da existência!

– Respira a alma inocência

Como perfumes a flor;

O mar é – lago sereno,

O céu – um manto azulado,

O mundo – um sonho dourado,

A vida – um hino d’amor !

Que auroras, que sol, que vida,

Que noites de melodia

Naquela doce alegria,

Naquele ingênuo folgar!

O céu bordado d’estrelas,

A terra de aromas cheia,

As ondas beijando a areia

E a lua beijando o mar!

Oh! dias de minha infância!

Oh ! meu céu de primavera!

Que doce a vida não era

Nessa risonha manhã!

Em vez de mágoas de agora,

Eu tinha nessas delícias

De minha mãe as carícias

E beijos de minha irmã!

Livre filho das montanhas,

Eu ia bem satisfeito,

De camisa aberto o peito,

– Pés descalços, braços nus –

Correndo pelas campinas

À roda das cachoeiras,

Atrás das asas ligeiras

Das borboletas azuis!

Naqueles tempos ditosos

Ia colher as pitangas,

Trepava a tirar as mangas,

Brincava à beira do mar;

Rezava às Ave-Marias,

Achava o céu sempre lindo,

Adormecia sorrindo,

E despertava a cantar!

. . . . . . . . . .

Na quarta-feira (2/10) Cid postou um vídeo do humorista Tom Cavalcanti, onde o apresentador comenta a voz icônica de Cid e o convida para apresentar a abertura de um show. Cid responde que gravaria a abertura do show quando Tom quisesse.



"Uma dessas vou querer que você faça uma abertura do meu show hein? Com essa voz única que Deus te deu"

Cid Moreira foi um jornalista icônico para a televisão brasileira e apresentou o primeira edição do Jornal Nacional em 1969.