Mulher de 22 anos é morta a facadas pelo ex-companheiro, no Itapoã

Dária dos Santos foi a 13ª vítima de feminicídio no DF, somente em 2024 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Na manhã deste domingo (25/8), Daíra dos Santos Rodrigues, 22 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, Ian de Jesus Oliveira, de 26 anos, no Itapoã. Este é o 13º caso de feminicídio registrado somente em 2024.

O crime ocorreu por volta das 7h e, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o autor do feminicídio, que está foragido, teria tentado matar a vítima em outra oportunidade, há cerca de três meses.

Informações passadas aos militares que atenderam a ocorrência dão conta de que a jovem chegou a ser socorrida por vizinhos ao Hospital Regional do Paranoá (HRP), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco após dar entrada na unidade hospitalar.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local e, até o momento, encontra-se foragido. Ao Correio, a delegada-chefe da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Iris Helena, disse que havia medidas protetivas da vítima contra o autor, mas ambos mantinham contato.

“Para consumar o crime, o autor foi até a casa da mãe da vítima, arrombou a porta, entrou no quarto da ex, trancou e a matou”, descreveu, ressaltando que a motivação para o crime teria sido “ciúme doentio”.

A PMDF informou que Ian de Jesus Oliveira tem um histórico criminal que inclui passagens por furto, infrações da Lei Maria da Penha, dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), gerando perigo de dano ao empinar uma motocicleta, causando um acidente de trânsito.

As polícias Civil (PCDF) e Militar seguem em busca do suspeito, que está sendo procurado próximo ao local do crime e em outras áreas onde pode ter se refugiado.