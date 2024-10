Adolescente de 16 anos é suspeito de matar a mãe em Campo Grande

Em declaração, o suspeito confessou ter premeditado o assassinato e detalhou todo o processo - (crédito: Reprodução/Polícia Civil do Mato Grosso do Sul)

Um adolescente de 16 anos, suspeito de ter matado a própria mãe, foi apreendido pela Polícia Civil no domingo (6/10). O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Leia também: Engenheira morre atropelada por rolo compressor em obra da Petrobras

A polícia foi acionada as 9h56 de domingo. A equipe foi até o local onde ocorreu o crime e realizou a perícia da cena do assassinato de Regina Fátima Monteiro de Arruda, 52 anos. Tempo depois, os policiais saíram da casa e iniciaram as buscas pelo suspeito no bairro onde ocorreu o crime.

Leia também: Criança de 6 anos está desaparecida após porto desabar no Amazonas

Por volta de uma hora após a tentativa de encontrar o paradeiro do adolescente, os agentes retornaram para a casa de Regina e encontraram o suspeito pulando o muro da residência. O adolescente teria se escondido em um matagal após o crime e retornado ao local para beber água.

Leia também: Vereador reeleito morre durante apuração dos votos no Piauí

Em declaração, o suspeito confessou ter premeditado o assassinato e detalhou todo o processo. Ele disse que esperou a mãe dormir para deferir mais de 20 golpes de faca. O adolescente também confessou ter utilizado uma pedra para golpear o rosto de Regina e um caco de vidro para ferir o pescoço da vítima. O caso está sendo investigado como feminicídio.

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Brasil Filhos de Cid Moreira entram na Justiça após serem retirados de testamento

Filhos de Cid Moreira entram na Justiça após serem retirados de testamento Brasil Segundo voo de refugiados do Líbano chega ao Brasil nesta terça-feira (8/10)

Segundo voo de refugiados do Líbano chega ao Brasil nesta terça-feira (8/10) Brasil Mulheres de direita avançam na política

Mulheres de direita avançam na política Brasil Não basta ser celebridade, tem de convencer o eleitor

Não basta ser celebridade, tem de convencer o eleitor Brasil Repatriação do Líbano: mais 227 pessoas, sendo 49 crianças, chegam ao Brasil

Repatriação do Líbano: mais 227 pessoas, sendo 49 crianças, chegam ao Brasil Brasil Criança de 6 anos está desaparecida após porto desabar no Amazonas

Criança de 6 anos está desaparecida após porto desabar no Amazonas Brasil Engenheira morre atropelada por rolo compressor em obra da Petrobras

Engenheira morre atropelada por rolo compressor em obra da Petrobras Brasil Vereador reeleito morre durante apuração dos votos no Piauí

Vereador reeleito morre durante apuração dos votos no Piauí Brasil KC-30 parte rumo a Beirute em 3ª missão de repatriação de brasileiros