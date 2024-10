Quatro pessoas da mesma família morrem em incêndio no Piauí

Segundo o Corpo de Bombeiros, diversos locais do estado foram atingidos por fogo na última semana - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Piauí)

Quatro pessoas morreram queimadas durante um incêndio na comunidade Santa Clara, no Piauí, no domingo (13/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, diversos locais do estado foram atingidos por fogo na última semana.

De acordo com o portal g1, as vítimas eram da mesma família e foram identificadas como Ilda Pinto da Silva, o marido Aido Pereira, o filho Erisvaldo Braz da Silva, e a mãe de Ilda, Raimunda Nonato Vitorino Dos Santos.

????O Piaui pegando fogo : os vídeos mostram incêndios no povoado Santa Clara, em Canto do Buriti; em Ilha Grande , no litoral, e no Resodencial Tabajaras, região da Pedra Mole , em Teresina pic.twitter.com/fVHfvWByiF — Cinlages (@cinthialages) October 14, 2024

Apenas no município de Nazária, distante 34km de Teresina, foram três dias de combate ao fogo. O Comandante de Operações do Corpo de Bombeiros, Egídio Leite, afirmou que as equipes seguem monitorando todas as regiões do Piauí por sistema de satélite.

“É preocupante saber que muitas pessoas insistem em realizar queimadas de forma irresponsável. Tenho plena convicção que esses incêndios não acontecem pelo acaso. A maioria deles tem a ação humana como determinante para que eles ocorram, trazendo assimprejuízos humanos e naturais incalculáveis” pondera Egídio.

“Ainda há focos de incêndio porque tem muito material combustível, vegetação seca, e se propaga muito rápido, principalmente nas horas em que a temperatura está mais elevada. Dependendo de como vamos confrontá-lo hoje à tarde, esperamos extingui até amanhã”, acrescentou.