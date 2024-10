Homem é preso por suspeita de atear fogo em área de proteção ambiental

Na tarde desta quarta-feira (9/10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de incêndio ambiental próximo à Torre Digital, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serrinha.

A queimada de grandes proporções consumiu parte considerável da vegetação e, naquele momento, não havia suspeitos nem solicitante da ocorrência presente na área.

Ao contatar o solicitante, via WhatsApp, a equipe obteve as características do autor do crime. Durante o patrulhamento, o suspeito foi localizado almoçando no Restaurante Comunitário do Varjão.

Levado ao Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil (DEMA), o homem confessou o crime e foi preso em flagrante, tendo sua motocicleta apreendida e encaminhada à 6ª Delegacia de Polícia Civil, no Paranoá.