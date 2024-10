Família nada mais de um quilômetro para se salvar após naufrágio

Uma família de turistas de Belo Horizonte enfrentou momentos de tensão após lancha em que estavam naufragar nas águas da represa de Três Marias, na Região Central de Minas Gerais. O naufrágio ocorreu na tarde dessa sexta-feira (18/10), nas proximidades da Estação Ecológica de Pirapitinga, causado por uma tempestade.

O grupo, composto pelo pai, a mãe e seus dois filhos, de 12 e 13 anos, precisou nadar até uma pequena ilha para se salvar, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. A situação se desenrolou por volta das 16h20, após um forte temporal que trouxe ventos intensos e criou ondas perigosas na represa.

Com a embarcação à deriva, a família decidiu abandonar a lancha e, utilizando coletes salva-vidas, nadou por cerca de 1,5 km até alcançar um ponto seguro. Equipes dos bombeiros foram acionadas e localizaram a família, que estava ilhada.

Os socorristas utilizaram uma embarcação para resgatar todos com segurança e levá-los à margem, onde receberam assistência médica. O pai, de 49 anos, sofreu um corte na perna esquerda, mas, segundo os militares, a lesão foi leve.

O resgate contou ainda com a colaboração da Marinha do Brasil e da Delegacia Fluvial de Pirapora, que foram acionadas para apoiar as operações.