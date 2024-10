Dia do Servidor Público: data não é feriado e foi "transferida" em estados

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, cairá, neste ano, na segunda-feira pós-segundo turno das eleições municipais, que ocorrem neste domingo (27/10). A data foi instituída em 1937, durante o governo do presidente Getúlio Vargas.

Dia do Servidor Público é feriado nacional?

No Brasil, o Dia do Servidor Público não é um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo. Isso significa que cabe a cada órgão público, seja federal, estadual ou municipal, decidir se suspende ou não o expediente nessa data.

Alguns estados transferiram a data para novembro

Este ano, alguns estados, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Ceará e Paraíba, anunciaram mudanças excepcionais na comemoração do Dia do Servidor Público, transferindo a data para 1º de novembro. Com essa alteração, os servidores públicos terão o ponto facultativo seguido pelo feriado nacional de Finados, em 2 de novembro.

O Correio questionou a mudança da data há alguns dias ao Governo de Goiás, que informou, em nota: "Assim como vários governos estaduais e municipais, o Governo de Goiás transferiu o feriado do Dia do Servidor Público de dia 28 de outubro para 1º de novembro, com o objetivo de incentivar a participação popular no processo eleitoral e reduzir a abstenção".

Confira os próximos feriados de 2024:

2 de novembro: Finados;

15 de novembro: Proclamação da República;

20 de novembro: Consciência Negra;

25 de dezembro: Natal.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes