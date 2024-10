Morre Ron Ely, ator que interpretou Tarzan, aos 86 anos

Morreu, aos 86 anos, o ator Ron Ely que interpretou Tarzan na série da NBC no final dos anos 60.

A filha do ator, Kirsten Ely confirmou a informação à imprensa e disse que Ron Ely morreu no dia 29 de setembro, em casa em Hereford, no Texas.

Nascido em 21 de junho de 1938 também em Hereford, no Texas, Ron Ely foi o 15º ator a interpretar o Tarzan em série de tv.

Na época com 28 anos, Ely se destacava pelo porte alto e atlético, com 1m98, além da dedicação às artes cênicas e conhecimento profundo da obra de Edgar Rice Burroughs, autor dos romances de Tarzan.

O fato de Ron Ely conhecer bem os livros do Tarzan o ajudou a apresentar um personagem mais intelectual e não monossilábico, como a maioria dos demais atores havia feito até então.

Além de duas temporadas de Tarzan, Ron Ely também atuou nas séries Mulher Maravilha e a Ilha da Fantasia. Já nos anos 90 e 2000, Ron Ely participou nas gravações de Superman e Expecting Amish.

Além da carreira nas artes cênicas, ele escreveu dois livros de romance policial tendo como protagonista o detetive Jake Sands: Night Shadows (1994) e East Beach (1995).

Há cinco anos, Ron viveu uma tragedia familiar. Sua esposa foi morta a facadas pelo filho dentro de casa. Depois, o rapaz foi morto pela polícia.