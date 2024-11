Influenciadores são alvo de operação da polícia do Rio por sorteios ilegais

Investigadores descobriram que os participantes do esquema utilizam um aplicativo personalizado, que levanta sérias suspeitas de fraude e está em total desacordo com a legislação atual. - (crédito: Reprodução/PCERJ)

A Policia Civil do estado do Rio de Janeiro deflagraram, nesta sexta-feira (1º/11), a Operação Rifa Limpa que investiga esquema ilegal de sorteios de rifas pelas redes sociais. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais e seus comparsas envolvidos em uma organização criminosa responsável pelo esquema ilegal.

De acordo com as investigações, o esquema imita os parâmetros da Loteria Federal para parecer legítimo e confiável. Contudo, não há uma auditoria oficial para confirmar quem é o verdadeiro ganhador. Além disso, os investigadores descobriram que os participantes do esquema utilizam um aplicativo personalizado, que levanta sérias suspeitas de fraude e está em total desacordo com a legislação atual.

A Delegacia de Defraudações (DDEF) ressalta que "a realização de rifas exige autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), ligada ao Ministério da Fazenda, e apenas instituições sem fins lucrativos têm permissão para promover esses sorteios".

Segundo informações do G1, a mulher do MC Poze do Rodo, Viviane Noronha, está entre os alvos da operação. Além dela, outros influencers, como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Bolívar Guerrero Silva, foram alvos de buscas.

O Correio questinou a Polícia Civil sobre quais seriam os envolvidos, mas não obteve retorno até a mais recente atualização desta reportagem.