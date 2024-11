Ciclone bomba deve levar tempestades a região Sul do país na próxima semana

Com o tempo instável em várias regiões do país, meteorologistas alertam sobre um ciclone bomba que deve levar tempestades ao Sul do Brasil na próxima semana. O fenômeno, que terá a formação no oceano Atlântico, apesar de poucas chances de passagem pelo território brasileiro, vai resultar em rajadas de ventos fortes e ainda mais chuvas na região Sul.

As previsões são de ventos que podem chegar até 80 km/h, com focos nas áreas litorâneas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a região devido ao fenômeno e, mesmo com a possibilidade das fortes chuvas, os volumes ainda serão menores que os registrados em abril e maio, período em que o estado enfrentava uma tragédia climática.

O que é um ciclone bomba?

Ciclone é um fenômeno natural que se origina a partir de um sistema de ventos que se forma em meio a um centro de baixa pressão atmosférica e geralmente é formado em oceanos. A designação “ciclone bomba” se dá pela forma como ele surge: rápido e explosivo.

Quando a queda de pressão é rápida e intensa, de pelo menos 24 milibares (mbar) em 24h, o ciclone é classificado como bomba, o que significa que ele terá efeitos mais intensos que ciclones tropicais convencionais.

