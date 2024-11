Homem é morto em tiroteio no Aeroporto de Guarulhos (SP)

Um homem morreu em um tiroteio no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira (8/11), vítima de um atentado em uma espécie de queima de arquivo. Pelo menos outras duas pessoas foram feridas.

Procurada, a operadora privada do terminal aéreo, a GRU Airport, informou que "a polícia foi prontamente acionada, assim como a equipe médica do aeroporto". "Mais informações podem ser obtidas com autoridades policiais", acrescentou.

De acordo com informações das agências de notícias, a vítima era ré em processo de colaboração com a polícia sobre assassinatos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O tiroteio ocorreu em uma das entradas do Terminal 2 do aeroporto.

Conforme dados de reportagem da Folha de S. Paulo, o homem assassinado é o corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que teria sido morto por vingança do PCC. Segundo o jornal, Gritzbach entregou ao Ministério Público de São Paulo, documentos, como contratos, comprovantes de pagamento e prints de conversas no WhatsApp, uma suposta participação de criminosos do PCC na contratação de jogadores da elite do futebol brasileiro e mundial.

O Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos é o maior terminal aéreo brasileiro, com uma media de 123 mil viajantes por dia. No acumulado do ano de 2024 até agosto, a GRU informou que recebeu 28,6 milhões de viajantes, que representa um aumento de 24,3% no mesmo período de 2023.