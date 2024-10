Ciclone extratropical deve atingir o Brasil nesta semana, aponta Climatempo

Clima instável é previsto para as regiões do Brasil nesta semana - (crédito: Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo)

Existe a previsão de que regiões do Brasil enfrentem uma instabilidade temporal nesta semana, principalmente a região Sul, que tem um ciclone extratropical previsto para quarta e quinta-feira (24 e 25 de outubro). As informações do Climatempo indicam que o ciclone deve ocorrer entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul na quinta-feira.

Os meteorologistas estão em estado de alerta com o fenômeno porque os estudos preveem que ele poderá alcançar uma pressão atmosférica muito baixa, o que é considerado perigoso já que pode ocasionar em tempestades com ventos fortes.

Além dos três estados do Sul do país e o Uruguai, o ciclone extratropical também deve afetar o clima do Paraguai e uma parte da Argentina, levando tempestades e ventanias aos países. As demais regiões do Brasil tem previsão de clima instável e isolado, mas algumas também devem sofrer com impacto da frente fria vinda do Sul.

A previsão de clima para o Sudeste, área que mais choveu no fim de semana, é de que os estados tenham variações entre o clima. O estado de São Paulo é o que apresenta maior probabilidade de pancadas de chuva, a partir da terça-feira, 22 de outubro. Para o Espírito Santo e Minas Gerais, a probabilidade de chuva segue baixa até sexta-feira, 25 de outubro. No Rio de Janeiro a previsão é de dias de sol, mas as chances de pancadas de chuva no período da tarde e da noite não são descartadas.

Na região Centro-Oeste, em praticamente todos os estados, a previsão é de que o ar continue quente e úmido, o que configura condições ideais para a formação de nuvens e um período de chuvas ao longo da semana. O estado de Goiás é o único que foge dessa margem, pois deve ter uma frequência de chuvas reduzida.

No Nordeste, estados como Bahia, Maranhão e Piauí ainda devem contar com pancadas de chuva isoladas, mas a previsão geral para a região é de que o ar seja seco e as temperaturas sejam elevadas, inibindo a formação de chuvas.

Na região Norte, o clima esperado também é de ar seco e com poucas chuvas. A maior probabilidade de chuvas é esperada para os estados do Acre, Rondônia e regiões do sul do Amazonas. Por conta das baixas chances de chuva, Tocantins, Pará e Roraima podem apresentar temperaturas que superem os 40°C.



