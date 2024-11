Show privado de Bruno Mars, viagem ao espaço, mansões: o que a Mega da Virada compra

Com o prêmio de R$ 600 milhões da Mega da Virada deste ano, o Correio elaborou dicas sobre o que fazer com essa bagatela - (crédito: Divulgação/Caixa)

A Mega-Sena da Virada sorteará R$ 600 milhões — o maior prêmio da história—, anunciou a Caixa Econômica Federal, nesta segunda-feira (11/11). Astronômico, o valor que será sorteado no dia 31 de dezembro abre possibilidades para que o sortudo organize desde viagens inusitadas, até shows de artistas super famosos. Confira:

Viajar ao espaço

Dar uma voltinha pelo espaço certamente é o desejo de muitas pessoas. Afinal, ver a Terra lá do alto deve ser uma das melhores visões do universo. Para o possível vencedor da Mega da Virada, esse desejo pode se tornar realidade por meio de empresas que fazem passeios para o espaço de forma comercial.

No valor de R$ 256 milhões, as empresas SpaceX — do bilionário Elon Musk — e a agência espacial russa Roscosmos oferecem pacotes de órbita no espaço por uma lógica em que os viajantes ficam de três a 12 dias fora do planeta Terra.

Show de Bruno Mars

Bruninho — como é conhecido o astro pop Bruno Mars — realizou shows em cinco capitais no Brasil durante o mês passado. Em Brasília, por exemplo, o cantor lotou o Estádio Arena BRB Mané Garrincha. Com um cachê de R$ 8,6 milhões — com base no valor pago ao artista do Rock in Rio 2023. Um show de Bruninho seria facilmente contratado por um possível futuro vencedor da Mega-Sena da Virada.

Mansões

O show de Bruno Mars mereceria um palco de respeito. Então que tal comprar uma mansão com uma extensa área? Em Brasília, há algumas possibilidades no Lago Sul, região administrativa onde o m2 é mais caro no Distrito Federal.

Para comportar o show do astro e ter muito espaço para receber os convidados, o vencedor da Mega da Virada pode comprar uma casa no Lago Sul por uma bagatela de R$ 32 milhões, de acordo com anúncios de residências no local.

Vinho

Para acompanhar o show e receber os convidados em sua mansão, por que não investir em um vinho de primeira? O vinho Romanée Conti safra de 1945, conhecido como um dos rótulos mais caros do mundo, pode ser "facilmente" comprado pelo sortudo por um valor de R$ 2,7 milhões.

Sonho

As apostas na Mega da Virada estão abertas desde segunda-feira (11/11). Para participar, as apostas podem ser feitas nas lotéricas ou no site e aplicativo da Caixa. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 5.