Adutora de água rompe e causa transtornos em rua de Vicente Pires

Na manhã desta terça-feira (4/6), o rompimento de uma adutora de água, na rua 7, em Vicente Pires, causou transtorno a quem precisou trafegar pela região. Nas redes sociais, uma moradora postou um registro para alertar outras pessoas para evitarem a rua, No vídeo, a pista aparece tomada pela enxurrada proveniente da adutora rompida. A Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) informou que uma equipe está no local trabalhando na reparação da tubulação de água rompida.

Nos comentários da publicação, outros residentes da região comentaram que esta não seria a primeira vez que a adutora apresenta problemas. O Correio entrou em contato com a Caesb para entender qual a razão da adutora romper ocasionalmente. Em resposta, a companhia informou que ainda está trabalhando para identificar as causas do rompimento, mas que vem adotando medidas necessárias para substituir a rede adutora de Vicente Pires, que apresenta desgaste por envelhecimento em alguns pontos.



A Caesb lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos moradores pelos transtornos causados pelo rompimento da tubulação e garantiu concluir os serviços de recuperação nesta terça-feira.

“A Caesb lembra que mantém, em todo o Distrito Federal, 9.760 mil km de rede de água. A rede está sujeita a danos provocados por motivos diversos. Os reparos são feitos assim que notificados. Dependendo da dimensão do dano, nem sempre é possível concluí-los com a rapidez desejada pelos moradores. Por isso, é importante que todo prédio residencial ou comercial tenha uma caixa d’água de capacidade suficiente para atender ao consumo diário. Esta, aliás, é uma determinação estabelecida no Artigo 50 , da Resolução no. 14 da Adasa", informou a companhia por meio de nota.