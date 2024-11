Conheça as cidades brasileiras com nomes gringos

No interior do Maranhão, o menor município do estado recebe o nome da grande cidade americana: Nova Iorque - (crédito: Reprodução/Instagram @secretariadeturismonovaiorque)

Já pensou em viajar para cidades americanas sem sair do país? Conheça os municípios Califórnia, Flórida e Nova Iorque, localizados no Brasil. Além deles, outras cidades e países ao redor do mundo deram origem a cidades que se espalham pelo território brasileiro.

Barcelona, no Rio Grande do Norte



Antes de receber o nome da cidade espanhola, Barcelona se chamava Salgado — devido ao alto teor de salinidade dos terrenos do município. Foi em 1929, por meio do prefeito de São Tomé — cidade da qual Barcelona fazia parte —, que o povoado Salgado passou a ser chamado de Barcelona. A troca foi uma homenagem a um seringal em que o prefeito trabalhou, localizado na Amazônia.

Buenos Aires, em Pernambuco

Uma vila, localizada na Zona da Mata de Pernambuco, começou a produzir açúcar no século 19. Um engenho foi criado na área, em 1842, onde tinha uma capela. Em 1842, um padre, que havia morado na Argentina por um tempo, foi convidado. Ele passou a chamar o engenho de Buenos Aires, batizando a vila que, mais tarde, se tornou uma cidade.

Califórnia, no Paraná

Em 1942, pessoas de Minas Gerais construíram as primeiras casas em um pedaço de terra, formando um povoado. Em 17 de dezembro de 1955, foi oficialmente elevado para a categoria município, tendo como fundador o engenheiro Alberto Le Villie Duplesses, que nomeou a cidade de Califórnia. O motivo seria que o engenheiro achou semelhanças entre o munícipio e a região norte-americana de mesmo nome.

Colômbia, em São Paulo

As muitas brigas entre os viajantes que passavam pela cidade — muitas que acabaram em morte — resultaram no primeiro nome da cidade de São Paulo: Porto Cemitério. Em 1928, o munícipio ganhou uma parada de trem chamada Colômbia, que, mais tarde, nomeou a cidade, em 1959.

Costa Rica, no Mato Grosso do Sul



Considerada a Capital Estadual do Algodão e dos Esportes de Aventura, por conta do grande potencial turístico em exploração, Costa Rica, localizada no Mato Grosso do Sul, está entre as 100 cidades mais promissoras do país. José Ferreira da Costa criou um povoado nos anos 1960, nomeando o local de Costa — sobrenome — e Rica — por conta da terra fértil. Foi elevado a município em 1980.

Equador, no Rio Grande do Norte



O primeiro nome foi Periquito, por conta da grande quantidade de pássaros dessa espécie na região. O povoado passou a ser chamado de Equador em 1917, em detrimento de uma ordem da Intendência de Jardim do Seridó, município sede na época. Passou a ser munícipio em 1962.

Flórida, no Paraná



O nome surgiu de uma comparação feita pelos fundadores da cidade, que acharam o clima e a vegetação parecidos com os dos Estados Unidos. Outro fator que ajuda na comparação é o country, evidente com uma das festas mais tradicionais do local: a cavalgada.

Tailândia, no Pará



Conflitos de terra levaram o governador da região a nomear a cidade de Tailândia, em uma comparação das brigas com a guerra civil do país asiático.

Nova Iorque, no Maranhão



No interior do Maranhão, o menor município do estado recebe o nome da grande cidade americana: Nova Iorque. A cidade conta com casas e praças simples, com uma população que vive da pesca e de produtos artesanais. A região fazia parte da cidade de Patos Bons, tendo como moradores uma família portuguesa, habitantes de uma fazenda chamada Sussuapara — que desapareceu com o assassinato do proprietário. O local começou a ser desenvolvido com a chegada do americano Eduardo Burnet, a partir de 1871. O homem era de Nova York, nos EUA, dando o nome da cidade ao pequeno município.

Palestina, em São Paulo



Fundada pelo espanhol Valentim Álvares, o primeiro nome do município foi São João da Palestina. Mais tarde, a cidade passou a ser chamada de Nova Palestina e, tempos depois, de Palestina.



*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer