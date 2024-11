Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, é diagnosticado com doença rara

Ravi, o filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer tem uma doença rara e grave, conforme revelou o pai na manhã deste sábado (30/11) em um vídeo publicado nos stories do Instagram. O bebê, de apenas 19 dias, está internado na UTI com um cateter no coração.

Eliezer afirmou, que embora a condição de Ravi seja complexa e delicada ele tem respondido bem. "Ravi tá melhorando, ele está bem. Acho que essa é a melhor notícia", declarou.

Eliezer não revelou a doença que Ravi foi diagnosticado, mas disse que se trata de uma condição rara e que o bebê tem respondido ao tratamento de forma positiva.

"O caso dele tem sido desafiador pra gente e para os médicos na condição dele, que é um bebê a termo. É uma doença rara e grave. Bebê a termo significa um bebê que não é prematuro. Então até por isso é difícil, e nem consigo explicar aqui. Estamos cada dia aprendendo um pouco. Mas o importante é que ele está bem. Mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele tá bem. Isso é até espanto pros médicos porque bebes na mesma condição que ele ficam muito piores", afirmou Eliezer, companheiro de Viih Tube e pai de Ravi.

Eliezer também disse que não pretendia falar sobre a doença do filho nas redes sociais, mas achou melhor dar declarações sobre o assunto depois que especulações sobre o estado de saúde da criança começaram a circular nas redes sociais. O pai de Ravi também pediu que as pessoas tenham mais empatia com a esposa, pois alguns estão acusando Viih Tube de ser responsável pela situação de Ravi. Eliezer enfatizou que a doença de Ravi não tem relação com o parto.

"Para as pessoas que estão mandando mensagem culpando ela sem nem mesmo saber o que aconteceu, sem saber o que ele tem, pela questão do parto eu só peço que vocês tenham um pouco de empatia. Quem tá pedindo não é o Eliezer. É um pai destruído que tá vendo sua mulher destruída, vendo seu filho todo furado, cheio de cateter, passando pelo coração... Não estou pedindo que vocês gostarem da gente, só respeitem. Parem de julgar. Já está sendo difícil demais lidar com o que gente tá tendo aqui. Nosso filho de 15 dias de vida na UTI... A doença do Ravi não tem nenhuma relação com o parto", afirmou.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro às 19h49, com 3,760 kg e medindo 49 cm. Viih Tube tentou por 19 horas um parto normal, mas realizou, no fim das contas, uma cesárea. No dia 26 o bebê foi internado para uma cirurgia e ainda não teve alta.

Ravi é o segundo filho de Viih Tube e Eliezer. Eles já são pais da pequena Lua de 1 ano e meio. Viih Tube e Eliezer participaram do Big Brother Brasil em 2020, onde se conheceram e casaram em março de 2023, pouco antes do nascimento da primeira filha.