Chuvas causam alagamento e atrasam vestibular em Santa Catarina

Santa Catarina enfrenta chuva intensa em diversos pontos do estado, neste sábado (7/12). Nas primeiras horas da manhã, o município de Bom Retiro registrou danos significativos, com 50 residências afetadas e cerca de 200 pessoas impactadas pelas enxurradas. No houve registro de mortes.

Cidade mais populosa do estado, Joinville também registrou enxurrada, o que fez com que o horário de entrada para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) fosse adiado em duas horas.

De acordo com a Secretaria da Proteção e Defesa Civil estadual, os acumulados de chuva devem variar entre 200mm e 250mm nas regiões mais afetadas, como o Extremo Oeste, Litoral Norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí. Já no Litoral Sul e na Grande Florianópolis, os volumes esperados são menores, entre 60mm e 80mm, com picos pontuais de até 100mm.

A Defesa Civil estadual alerta à população para que evite áreas alagadas, encostas e locais próximos a rios. Qualquer sinal de trincas no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e rachaduras deve ser imediatamente comunicado às autoridades locais.

As chuvas devem continuar ao longo do sábado, com períodos de maior intensidade. Somente a partir de terça-feira (10/12) é esperado um alívio nas condições climáticas.