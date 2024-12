Homem é encontrado morto com pés e mãos amarrados em rio

Os policiais apuram a autoria e a motivação do crime - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O corpo de um homem foi encontrado em um rio em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele estava com os pés e as mãos amarradas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida e sequestrada por quatro homens armados, na segunda-feira (2/12), e estava desaparecido desde então. O corpo foi localizado na sexta-feira (6/12). O homem foi identificado pela Polícia Civil como André Luiz de Freitas de Araújo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Os policiais apuram a autoria e a motivação do crime.

Veja a nota da Polícia Civil na íntegra:

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de André Luiz de Freitas de Araújo. A perícia foi feita no local. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.