Lula faz acordo de R$ 610 milhões com Paes para RJ gerir hospitais federais

Lula se reuniu, nesta quarta-feira (4/12) no Palácio do Planalto, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes - (crédito: Reprodução/Eduardo Paes)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou R$ 610 milhões em recursos para a prefeitura do Rio de Janeiro fazer gestão compartilhada de dois hospitais federais da capital carioca. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (4/12) em reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, no Palácio do Planalto.

"Já há muito tempo eu dizia à companheira Nísia que era preciso que a gente tratasse com muito respeito os hospitais federais do Rio de Janeiro. Já que é para ter hospital federal que ele seja de excelência, motivo de orgulho para qualquer brasileiro que esteja no Rio precisando de socorro médico. Não era possível a gente continuar vendo os hospitais desfalcados de funcionário", declarou Lula durante o encontro.

O acordo assinado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura do Rio de Janeiro prevê a municipalização dos hospitais federais do Andaraí (HFA) e Cardoso Fontes (HFCF). Para isso, serão repassados à capital carioca R$ 610 milhões para realizar obras e expandir atendimentos, além de outros R$ 100 milhões de aporte para o HFA e R$ 50 milhões para o HFCF. O montante de R$ 150 milhões será pago em parcela única, ainda neste mês, para já iniciar a gestão compartilhada entre município e federação.



Segundo o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, os leitos dos dois hospitais federais municipalizados representam um terço de todas as vagas da capital. O investimento federal pretende ainda expandir 146 leitos no HFA e mais 68 no HFCF. O número de atendimento será dobrado em ambas unidades de saúde, chegando a quase 500 mil por ano. Estão previstos ainda a ampliação na contratação de funcionários — 800 no HFA e 600 no HFCF.



Com a municipalização das unidades, restam apenas dois, dos seis hospitais federais, sob comando apenas do governo federal. As mudanças ocorreram durante este ano, após situação precária nas unidades de saúde serem expostas. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou, então, um Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro.



"Sabemos que vamos entregar para a população do Rio de Janeiro uma solução 100% SUS, atendimento de qualidade, com mais leitos. Há muita precariedade, falta de recursos humanos e, sobretudo, queremos uma gestão mais adequada. Muitas soluções foram tentadas, ao longo do tempo, mas, agora, o compromisso do governo Lula é garantir que esse processo tenha sustentabilidade financeira", defendeu a ministra, que ainda exemplificou a situação afirmando que há 11 anos a cozinha do Hospital Andaraí estava fechada.