Lula lamenta acidente na BR-116 que deixou mais de 30 mortos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou pesar pela morte 38 pessoas, registro feito até o momento, em um grave acidente na BR-116, próximo a Teófilo Otoni. A tragédia aconteceu na madrugada deste sábado (21/12), no norte de Minas Gerais

Em publicação nas redes sociais, Lula enviou suas condolências às famílias das vítimas, desejou pronta recuperação aos sobreviventes e destacou que o governo federal está mobilizado para apoiar as autoridades locais e estaduais na assistência aos envolvidos na tragédia.

Veja a nota:

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se…