Veja modelo de avião que caiu em Gramado em acidente que matou 10 pessoas

O avião que caiu na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22/12) tinha capacidade para 8 passageiros, além do piloto. A aeronave estava no nome de Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi e, de acordo com o registro do avião, estava em situação normal para aeronavegabilidade.

O modelo era um PA-42-1000, da fabricante norte-americana Piper Aircraft, e foi fabricado no ano de 1990. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), que permite a pilotagem segura do avião e é emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), tinha validade até março de 2025. Além disso, o avião era um turboélice de dois motores.

A aeronave que atingiu a chaminé de um prédio na Avenida das Hortênsias, região central de Gramado, transportava dez pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que confirmou, até o momento, 9 mortes. O governador do estado, Eduardo Leite, informou que não houve sobreviventes.