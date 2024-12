Queda de avião em Gramado matou 10 pessoas da mesma família

Foto divulgada pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul mostrando bombeiros trabalhando no local da queda de um avião em Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil, em 22 de dezembro de 2024 - (crédito: Handout / RIO GRANDE DO SUL FIRE DEPARTMENT / AFP)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou, durante entrevista coletiva neste domingo (22/12), que as vítimas da queda do avião em Gramado são o empresário de São Paulo Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi e nove familiares dele — incluindo crianças.



"A família do senhor Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi: esposa, três filhos, a irmã, o cunhado, a sogra e duas crianças. Em princípio, são essas as vítimas fatais desse lamentável fato", informou o delegado Gustavo Barcellos.

De acordo com a Brigada Militar, o avião de pequeno porte havia saído do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, e caiu em Gramado minutos depois da decolagem.



Além das mortes, 17 pessoas ficaram feridas. Dessas, cinco já foram liberadas e outras 12 permanecem internadas, sendo 2 em estado grave e uma delas encaminhada para Porto Alegre, devido às queimaduras.

A queda do avião provocou um incêndio, mas as chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o governador Eduardo Leite, o governo está enviando maquinário especializado ao local para fazer a remoção dos corpos e da estrutura da aeronave.

“Trabalhamos, além de tudo, para fazer o trabalho da perícia com a agilidade possível. É uma situação que exige muito cuidado, muita cautela para a remoção da estrutura da aeronave, evitando um colapso e estabilizando a área que está com muita instabilidade no prédio que foi atingido”, contou o governador.

O avião colidiu com a chaminé de um prédio, bateu no segundo andar de uma casa e caiu em uma loja. Os destroços ainda atingiram uma pousada. O local foi isolado pela Brigada Militar, e a Polícia Civil está investigando o caso.