PRF apresenta rotas alternativas após queda da ponte em Tocantins

Com a queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conectava os estados de Tocantins e Maranhão, na tarde deste domingo (23/12), a Polícia Rodoviária Federal divulgou rotas alternativas para o trânsito de veículos enquanto a solução definitiva não é implementada.

Uma das principais vias sobre o Rio Tocantins, a estrutura estava localizada no km 0 da BR-226 e ligava as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Até o momento, foram identificados oito veículos envolvidos no acidente: quatro caminhões, dois automóveis e duas motocicletas. Duas pessoas foram resgatadas da água — um homem ferido e uma mulher já sem vida. Pelo menos outras 12 permanecem desaparecidas.

Para os motoristas que precisam atravessar os estados, as alternativas em terra são:

Sentido Belém/Brasília via Imperatriz/MA

Pela BR-010, sentido Belém/Brasília, em Imperatriz/MA, entrar à direita no km 249,6, na rotatória; atravessar a Ponte Dom Affonso Felippe Gregory; continuar pela TO-126 até Sítio Novo do Tocantins/TO; seguir para Axixá do Tocantins/TO pela TO-201; continuar pela TO-134 para São Bento do Tocantins/TO, Luzinópolis/TO e, então, Darcinópolis/TO; acessar a BR-226 e seguir em direção a Brasília/DF.

Sentido Brasília/Belém via Darcinópolis/TO

Em Darcinópolis/TO, seguir pela TO-134 em direção a Luzinópolis e São Bento do Tocantins; seguir em direção a Axixá do Tocantins, continuando pela TO-134; seguir pela TO-201 até Sítio Novo do Tocantins; continuar para Imperatriz/MA pela TO-126; atravessar a Ponte Dom Affonso Felippe Gregory; acessar a BR-010 e seguir em direção a Belém/PA.

Alternativa para quem segue de Balsas/MA a Brasília/DF

De Balsas/MA, seguir para Carolina/MA; realizar a travessia do Rio Tocantins na balsa para Filadélfia/TO; seguir pela TO-222 até Araguaína/TO; acessar a BR-153 e seguir em direção a Brasília/DF.

Alternativa para quem segue de Brasília/DF a Balsas/MA

Em Araguaína/TO, seguir pela TO-222 até Filadélfia/TO; realizar a travessia do Rio Tocantins na balsa para Carolina/MA; seguir pela BR-230 para Balsas/MA.

localização da ponte tocantins - maranhão (foto: reprodução / google maps)

A PRF segue monitorando a situação e manterá os usuários informados sobre atualizações. As buscas sobre as vítimas também continuam.