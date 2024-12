Acidente na BR-116: PRF aciona técnicos para elaboração de laudo pericial

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhou para Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, um grupo de técnicos especializados na elaboração do Laudo Pericial Técnico Administrativo nesta segunda-feira (23/12).

Segundo a instituição, o intuito é verificar as causas principais, ou presumíveis, da tragédia envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro na altura do KM 286 da BR-116.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acredita-se que um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus, que seguia na rodovia, em sentido contrário. O carro se chocou com a traseira da carreta em seguida, deixando os três ocupantes feridos com lesões consideradas graves.

O motorista da carreta se entregou na tarde desta segunda-feira (23/12) na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Em uma entrevista coletiva no domingo (22), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) havia informado que ele estava com a carteira de habilitação (CNH) suspensa desde 2022, quando se recusou a realizar teste do bafômetro em uma blitz da Lei Seca em Mantena, próximo à divisa com o Espírito Santo.