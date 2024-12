Avião que caiu no centro de Gramado não tinha caixa-preta

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou ao Correio que o avião que caiu em Gramado, no domingo (22/12), não tinha caixa preta. De acordo com a corporação, o modelo da aeronave, Piper PA-42-1000 Cheyenne 400, não exige o equipamento. O acidente matou 10 pessoas da mesma família.

A investigação a respeito da causa do acidente é conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em parceria com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). As operações de recuperação dos corpos e de perícia já foram concluídas, conforme informou a Polícia Civil.

A caixa preta consiste em um dispositivo de gravação que captura dados e conversas da tripulação, incluindo as últimas comunicações, bem como informações relevantes da aeronave, como velocidade, aceleração, condições meteorológicas, altitude e ajustes de potência.



O acidente

De acordo com a Brigada Militar, o avião de pequeno porte saiu do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí (SP) e caiu em Gramado minutos após a decolagem. Dezessete pessoas no solo foram levadas para atendimento médico e os 10 mortos estavam no avião.

A Polícia Civil confirmou que os mortos são o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, e nove familiares dele: a mulher, três filhas, a sogra, a irmã, o cunhado e duas crianças. Os nomes não foram divulgados.