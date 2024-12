Criminosos invadem banco e fazem reféns em São Paulo

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar foram acionados - (crédito: Reprodução/X/@XNoticias_)

Um grupo de criminosos invadiu uma agência do Banco do Brasil e fez reféns em Vargem Grande Paulista, em São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o assalto começou por volta das 10h desta segunda-feira (23). Ainda não há informações sobre o número exato de criminosos e de reféns até o momento.

O Banco do Brasil disse que acionou a polícia e acompanha a situação no local, na expectativa por um desfecho bem-sucedido da operação.



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar foram acionados por conta do assalto ao banco. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) também foi acionado e está a caminho do local. A ocorrência está em andamento.