Motorista de caminhão envolvido no acidente na BR-116 se entrega à polícia

O motorista da carreta suspeito de provocar o acidente na madrugada do último sábado (21/12), na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, se entregou na tarde desta segunda-feira (23) na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

O suspeito estava foragido desde o dia do acidente e se entregou acompanhado do advogado. Na ocasião do acidente, 41 pessoas morreram. A colisão envolveu uma carreta bitrem, um ônibus e um carro de passeio.

Em uma entrevista coletiva no domingo (22), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que o motorista da carreta estava com a carteira de habilitação (CNH) suspensa desde 2022, quando se recusou a realizar teste do bafômetro em uma blitz da Lei Seca em Mantena, próximo à divisa com o Espirito Santo.