Funeral de mortos em acidente na BR-116 é custeado por empresa do ônibus

As causas do acidente seguem sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais - (crédito: Sala de Imprensa/CBMMG)

A empresa Emtram, responsável pelo ônibus que se envolveu num acidente no último sábado (21/12), se comprometeu a custear o funeral dos passageiros que morreram no acidente e a hospedar os familiares durante os trâmites funerários. A informação foi confirmada pelo advogado Igor Lopes, que representa a empresa. No total, 41 pessoas morreram no acidente — sendo todas passageiras e o motorista do ônibus.

Segundo a assessoria de comunicação da empresa, também foi disponibilizado um ônibus para levar os familiares do interior da Bahia para o IML de Belo Horizonte. Ainda, que nesta segunda-feira (23/12) foi liberado o custeio para o primeiro funeral. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, em comunicação feito pela manhã, que todos os 41 corpos que estavam no IML de Teófilo Otoni foram encaminhados para a unidade da capital mineira. Doze corpos foram identificados e dois estão em processo de identificação.

As causas do acidente seguem sob investigação da PCMG. A Emtram disse, em nota, lamentar a tragédia e que o ônibus estava em condições regulares, com revisão em dias, pneus novos e sistema de monitoramento. “A Emtram está à disposição das autoridades e colaborando com toda a investigação. A Polícia Rodoviária Federal já está em posse de vídeo com as imagens das câmeras de trânsito para elucidar as causas do acidente”, informou.

Familiares no IML

Familiares das vítimas do acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e um carro em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, comparecem nesta segunda-feira ao Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte, para identificar as vítimas.

Também nesta segunda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhou para Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, um grupo de técnicos especializados na elaboração do Laudo Pericial Técnico Administrativo. Segundo a instituição, o intuito é verificar as causas principais, ou presumíveis, da tragédia.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acredita-se que um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus, que seguia na rodovia, em sentido contrário. O carro se chocou com a traseira da carreta em seguida, deixando os três ocupantes feridos com lesões consideradas graves.