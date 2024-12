Véspera de Natal terá chuvas intensas em boa parte do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emite alerta para risco de chuvas intensas em grande parte do Brasil na véspera de Natal (24/12). A concentração de chuva é destacada na faixa central e costa do Sudeste.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno meteorológico que provoca chuvas intensas e tempestades na Região Centro-Sul do Brasil, começa a se desconfigurar a partir de terça-feira (24/12), embora ainda provoque instabilidade em várias regiões.

A ZCAS é o resultado do encontro dos ventos úmidos vindos da Amazônia com os ventos do Oceano Atlântico, o que gera um “corredor de nuvens carregadas” no céu e atua da Região Amazônica até o Sudeste do Brasil.

Em Brasília, a previsão para a véspera de Natal é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A intensidade do vento irá variar entre fraca e moderada. O INMET alerta: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto indica não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.