Homem é preso suspeito de estuprar menino de 5 anos em Belo Horizonte

Um homem, de 54 anos, foi preso, nessa segunda-feira (23/12), por estupro de vulnerável em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é um menino, de 5 anos, que brincava com a vizinha na data do crime.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) em Vespasiano investigou a denúncia de abuso sexual praticado pelo homem embriagado em outubro deste ano. Os fatos aconteceram no bairro Boa Vista, onde o suspeito também foi preso.

O inquérito policial foi instaurado um dia após o crime, quando os pais da criança compareceram à delegacia de plantão para registrar a ocorrência.

Conforme a delegada Nicole Perim, responsável pela investigação, o menino foi brincar com a vizinha e sofreu os abusos.

“Na data, a vítima foi até a casa do autor brincar com a filha dele, uma menina de 13 anos, e o homem, embriagado, introduziu o dedo no ânus do menino, que gritou sentindo dor”, informou.

Ainda, segundo a delegada, o suspeito teria mandado a criança fazer o “juramento do dedinho” para não revelar os fatos aos pais.

A prisão foi efetuada pela equipe da Deam com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil em Vespasiano.