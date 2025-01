Criança é atingida por tiro no ano-novo em SP e bala fica alojada na nuca

Um menino de 9 anos foi atingido por um tiro na nuca enquanto brincava na calçada na frente de casa, em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, na noite de ano-novo. O crime aconteceu poucos minutos após a virada, na madrugada do dia 1º. A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo, por meio do 69° Distrito Policial (Teotônio Vilela).

Policiais militares foram acionados após a criança dar entrada no Hospital Estadual Vila Alpina, com o projétil de arma de fogo alojado na região da nuca. À polícia, o pai do menino relatou que eles estavam brincando na calçada, na Avenida Tenente Lauro Sodré, zona leste da capital, no momento do ocorrido.

Em nota, a Polícia Civil de São Paulo informaou que a criança foi transferida para o Hospital Santa Helena, onde permanece internada, e que foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 69° DP.

As investigações estão em andamento e a polícia informou que não dará detalhes sobre o caso para garantir a autonomia do trabalho policial.

Bala alojada na nuca

A avó do menino, Bete de Souza, concedeu entrevista à TV Globo e disse que ele está consciente, mas que o tiro atingiu a medula e que, por isso, a bala segue alojada na nuca de Matheus Souza. Ele também não consegue mexer uma das pernas.

"Nós estávamos aqui no portão, na calçada mesmo, vendo os fogos. Acabaram os fogos, e a gente entrou. Ele e o pai dele ainda ficaram na calçada, brincando com aquelas bolinhas que fazem barulho, a 'biribinha'. Nisso, os chamamos para entrar. Eles entraram. E quando ele (Matheu) vinha para entrar, ele caiu. Na hora, o pai já o catou do chão, a mãe já pegou. Começou a sair muito sangue", disse a avó.

"Ele está consciente, fala, conversa direitinho. Porém, uma perna ele não movimenta. Sente muitas dores e está na UTI", continuou Bete.