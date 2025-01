Suspeitos ou motivos de matar adolescente ainda são desconhecidos

Um garoto de 12 anos foi baleado com arma de fogo enquanto estava dentro de casa, na cidade turística de Serra, no Espírito Santo. O caso ocorreu na noite de virada do ano, entre terça (31/12) e quarta-feira (1º/1).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Pai e filha são atingidos por bala perdida no réveillon de Copacabana

O pai do adolescente contou aos policiais que o garoto estava dormindo quando suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo na rua e um dos tiros atingiu o garoto. Ele, então, levou seu filho a um pronto-socorro, em Vitória.

Ainda não há detalhes sobre a identidade dos suspeitos ou o que teria motivado os disparos de arma de fogo. Também não há informações sobre o estado de saúde do adolescente. Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso vem sendo investigado e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.