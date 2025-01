Prefeita de Balneário Camboriú é atropelada por patinete às vésperas de posse

A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan (PSD-SC), foi atropelada por um patinete elétrico as véspera da posse, conforme relatou a própria prefeita nas redes sociais. O acidente ocorreu na Avenida Brasil, próxima à Praia Central, na terça-feira (31/12).

No vídeo, publicado nesta sexta-feira (3/1) no Instagram, a prefeita conta que foi até o comércio local, a fim de comprar um sapato para a posse. Ao sair da loja, um patinete veio e lhe atropelou . "Quando vi, já estava no chão”.

Na publicação, ela ainda mostrou os ferimentos. Entre eles, um machucado na cabeça, braço, ombro e joelhos. Ela também esclareceu que por ter ocorrido no último dia do ano, não conseguiu realizar os exames médicos de imediato, mas que está se sentindo bem.

Juliana ainda aproveitou o ocorrido para fazer um alerta sobre a relevância da segurança e do cuidado no uso de meios de micromobilidade em Balneário. “É importante destacar que somos a favor da micromobilidade, mas é muito mais importante garantir a segurança tanto dos pedestres quanto para quem está conduzindo”.



Veja o vídeo: