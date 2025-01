Menino de 9 anos está com bala alojada na nuca e sem movimento da perna

O menino de 9 anos atingido por um tiroteio durante o réveillon na Zona Leste de São Paulo, em São Mateus, está com a bala alojada em sua medula espinhal e sem o movimento da perna direita. Matheus Souza Hohni é uma das quatro crianças baleadas durante a virada de ano no país.



Durante a manhã desta sexta-feira (3/1), foi constatado que o garoto estava consciente e se alimentando normalmente. Ele está internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Santa Helena, em São Bernardo do Campo, e, segundo relatado em entrevista pela avó do menino ao G1, a bala não pode ser removida por enquanto.

O caso ocorreu na Avenida Tenente Lauro Sodré, no bairro paulista Jardim Santa Adelia. Momentos antes de ser atingido, o menino estava na rua, em frente à sua casa, assistindo aos fogos de artifício com a família.

A Polícia Civil está investigando o caso, registrado como tentativa de homicídio no 69ª Distrito de Polícia, e está à procura do responsável pelo disparo. Há a suspeita de que o tiro tenha vindo de uma praça próxima da residência de Matheus, onde pessoas comemoravam a vidada do ano.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

